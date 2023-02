Beschleunigungstrupp des Tages: AfD

Wenn die Armee sich für »blank« erklärt, die Geschäfte schlechter laufen und ein SPDler feststellt, »Deutschland schafft sich ab«, erfüllen sich die deutschen höheren Stände den Traum von einer jungen, frischen Partei, die mit dem Staatssaustall – in den Augen von Milliardären und Mob gibt es den immer – aufräumt. Einzige Bedingung: Eigentum, speziell großes, in Ruhe lassen. Gesinnungsgeheimdienst, Staatswaffenträger und Justiz halten ohnehin die Zustände stets für »undeutsch« – das Verbrechen kann nur ausländisch sein, Aufrüstung tut not. Meinten schon die »Alldeutsche...