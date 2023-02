Bamako auf eigenen Wegen

Kurz vor einem Besuch des russischen Außenministers Sergej Lawrow am Montag in Mali hat die Regierung in Bamako den Menschenrechtsbeauftragten der UN-»Blauhelmtruppe« Minusma des Landes zur »Persona non grata« erklärt. Guillaume Nguefa-Atondoko Andali habe 48 Stunden Zeit, das westafrikanische Land zu verlassen, hieß es in einem am Sonntag im Staatsfernsehen verlesenen Kommuniqué, wie die Seite Maliactu berichtete. Dem Diplomaten werden darin »destabilisierende und subversive Handlungen« vorgeworfen, »die einen klaren Verstoß gegen die Grundsätze und Verpflichtungen darstellen, die von den Beamten der UNO und jedem in Mali akkreditierten Diplomaten gemäß den einschlägigen internationalen Übereinkommen eingehalten werden müssen«.

Was die malische Regierung verärgerte, ist eine Sitzung des UN-Sicherheitsrats am 27. Januar, die Mali zum Thema hatte. Auf Veranlassung Nguefas habe Aminata Cheick Dicko, Mitglied der Organisation »Kissal«, über die Situation der...