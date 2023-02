Airportgeschäft wird Politikum

Bisher war der Hunsrück-Airport Hahn in der öffentlichen Wahrnehmung bloß ein ganz normaler Pleiteflughafen, wovon es hierzulande einige gibt. Aber Zeiten ändern sich, auch und gerade nach »Zeitenwenden«. Das geht dann so weit, dass den Deutschen über Nacht eine graue Betonödnis im Nirgendwo ans Herz wächst und Bild entsetzt fragt: »Übernimmt Putin-Freund unseren Airport Hahn?« Die Antwort wird wohl die Bundesregierung liefern, und schon an diesem Dienstag könnte eine Entscheidung fallen. Dann nämlich tagen die Gläubigerversammlungen mehrerer Hahn-Schwestergesellschaften vor dem Insolvenzgericht im rheinland-pfälzischen Bad Kreuznach. Laut Insolvenzverwalter Jan Markus Plathner werde dabei über das weitere Vorgehen beraten. Gegenüber dem Südwestdeutschen Rundfunk (SWR) bemerkte er am Wochenende, die »Entwicklungen im Prozess sind offen«.

Daran darf man zweifeln, nachdem die Ereignisse sich zuletzt überschlagen hatten. Zunächst machte am Freitag die Meldun...