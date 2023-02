BAMF schützt Jesiden ungern

Der Völkermord an ihrer Glaubensgemeinschaft durch den »Islamischen Staat« (IS) ist vom Bundestag offiziell anerkannt worden. Dennoch werden immer weniger jesidische Flüchtlinge von deutschen Behörden als schützenswert beurteilt. Das geht aus der junge Welt vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Abgeordneten Clara Bünger hervor. Demnach ist die sogenannte bereinigte Schutzquote bei jesidischen Flüchtlingen aus dem Irak in den vergangenen Jahren deutlich gesunken. 2022 erhielt nicht einmal mehr die Hälfte dieser Personengruppe (48,6 Prozent) einen Schutzstatus.

Im Jahr 2015, also ein Jahr nach dem Völkermord, hatte diese Quote noch bei 99,1 Prozent gelegen. 2022 dann hatten demnach 5.396 Jesidinnen und Jesiden aus dem Irak in der BRD Asyl beantragt. Doch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) lehnte davon 2.420 Anträge ab. In den vergangenen vier Jahren wurde laut Bundesregierung insgesamt 7.344 jesidischen Flüchtli...