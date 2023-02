Wanzen im Staatssekretariat

Mit »Spione im Vatikan« bringt der Verlag Das Neue Berlin in deutscher Übersetzung ein Buch des französischen Historikers Yvonnick Denoël heraus. Denoël hat bereits mehrere Bücher zur Spionagegeschichte des 20. Jahrhunderts vorgelegt; er gilt als Experte zum Thema. Der 600 Seiten starke Band befasst sich vor allem mit den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg, in denen der Vatikanstaat intensiv in der Welt der Geheimdienste mitmischte – in erster Linie als Partner der CIA. Diese Partnerschaft geht auf die Schlussphase des Zweiten Weltkrieges zurück: Der katholische Nachrichtendienst Pro Deo wurde 1943/44 von dem belgischen Pater Morlion in enger Zusammenarbeit mit dem CIA-Vorläufer Office of Strategic Services in Lissabon aufgebaut. Was den Vatikanstaat für Geheimdienste so attraktiv machte und macht, liegt auf der Hand: Der weltumspannenden katholischen Kirche steht eine schier unerschöpfliche Zahl an »Quellen« zur Verfügung, deren Informationen im vati...