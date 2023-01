Kein Lobsänger

Dem Historiker Heinz Deutschland haben wir unter anderem die sorgfältige Edition des Briefwechsels zwischen Hermann und Käte Duncker zu verdanken. Nun hat er seine jahrzehntelange, noch auf persönliche Bekanntschaft mit dem hochbetagten Hermann Duncker gegründete Beschäftigung mit dem Lebenswerk dieser beiden verdienstvollen Funktionäre der Arbeiterbewegung durch die Veröffentlichung einer Auswahl der überlieferten Gedichte Hermann Dunckers bereichert. Schon früh auf dem linken Flügel der sozialistischen Bewegung agierend, hat Duncker deren Höhen und Tiefen intensiv durchlebt und durchlitten.

Der 1960 in der DDR verstorbene Duncker war Mitglied der KPD seit der Gründung, 1925 Mitbegründer und Leiter der Marxistischen Arbeiterschule in Berlin und zuletzt Rektor der Hochschule des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bernau bei Berlin. Er war eine jener heute nur noch selten anzutreffenden Persönlichk...