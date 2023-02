Zum Inhalt dieser Ausgabe | Angriff auf Exarchia Der alternative Athener Stadtteil wird gentrifiziert. Die Umsetzung der Pläne, das Viertel attraktiver für Touristen und ausländische Investoren zu machen, wird mit einer Aufstandsbekämpfungskampagne verbunden Till Hanauer und Philipp Leserer Am 9. August 2022 gegen halb fünf Uhr morgens besetzen Spezialeinheiten der griechischen Polizei den zentralen Platz im alternativen Stadtteil Exarchia. Ziel des Einsatzes ist es, den Platz – genannt Platia – mit einem sechs Meter hohen Zaun abzuriegeln, um mit den Bauarbeiten für die dort geplante Metrostation zu beginnen. Für die Bewohner und die dort verankerte anarchistische Bewegung ist das ein weiterer Angriff auf die Nachbarschaft, die seit Jahren von Gentrifizierung und Verdrängung betroffen ist. Am selben Abend findet eine Demonstration unter dem Motto »Verteidigen wir die Platia, verteidigen wir Exarchia!« statt. Etwa anderthalb Monate später spielt sich eine ähnliche Szene auf dem Strefi-Hügel ab, keine fünf Minuten von der Platia entfernt. Polizeieinheiten sperren den gesamten Park ab, um die Errichtung eines meterhohen Zauns zu ermöglichen. Dahinter soll, inmitten des Parks, ein hochpreisiges Café entstehen. Weitere Maßnahmen, wie der Ausbau ...

Artikel-Länge: 16361 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen