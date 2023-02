Schuld ohne Haft

David Holden bleibt in Freiheit: Im vergangenen November wurde der heute 53jährige britische Exsoldat für die Ermordung des damals 23jährigen Aidan McAnespie schuldig gesprochen. Am Donnerstag wurde in Belfast das Strafmaß festgesetzt. Viele nationalistische Politiker und die Familie zeigten sich erleichtert, dass die Schuld des Soldaten am Tod von McAnespie bestätigt wurde – doch unter Aktivisten mischen sich auch Wut und Enttäuschung: Denn Holden muss für sein Handeln keinen einzigen Tag in Haft.

McAnespie wuchs in der Grenzstadt Aughnacloy in der nordirischen Grafschaft Tyrone auf. Von Kindheit an spielte er begeistert Gaelic Football, eine irische Mischung aus Fußball und Rugby. Als er das Erwachsenenalter erreichte, bekam er einen Job auf der anderen Seite der Grenze. Er arbeitete von da an in der Grafschaft Monaghan in der Republik Irland, doch spielte er weiter in seinem lokalen Klub in Tyrone. Am 21. Februar 1988 passierte McAnespie den Grenzposte...