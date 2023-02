Ein Lehrstück

Es hätte überall passieren können, aber das Schicksal wählte Memphis aus, jenen Ort im US-Bundesstaat Tennessee, in dem Martin Luther King Jr. seinen letzten Atemzug tat, und ein Musiker namens Elvis zum »King of Rock ’n’ Roll« gekrönt wurde. Memphis. Im alten Ägypten trug die Hauptstadt am Nil diesen Namen. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist Memphis eine Stadt am Mississippi.

Jetzt erlangte sie traurige Berühmtheit als jene Stadt, in der ein junger schwarzer Mann namens Tyre Nichols von fünf schwarzen Polizisten brutal zusammengeschlagen wurde. Die fünf Beamten einer sogenannten Sondereinheit zur Kriminalitätsbekämpfung, bekannt als die inzwischen aufgelöste Antikriminalitätseinheit SCORPION (Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighbourhoods), hielten den 29jährigen Nichols an, zwangen ihn, aus seinem Auto auszusteigen, streckten ihn mit Taserwaffen nieder und prügelten ihn buchstäblich zu Tode. Das alles geschah vor laufenden Kamera...