Zum Inhalt dieser Ausgabe | US-Technologieembargo gegen China: BRD-Unternehmen drohen drastische Umsatzeinbußen Jörg Kronauer Das jüngste Embargo gegen die chinesische Halbleiterbranche betrifft nicht nur die USA, die Niederlande und Japan, die darüber eine Einigung erzielt haben, sondern indirekt eine ganze Reihe weiterer Länder, darunter die Bundesrepublik – und unmittelbar zwei deutsche Firmen, nämlich Carl Zeiss aus Oberkochen und Trumpf aus Ditzingen. Zeiss liefert für die ASML-Spezialmaschinen, mit denen man Chips herstellen kann, Hightechspiegel; Trumpf stellt die Lasertechnologie bereit. Dabei geht es nicht um Peanuts. Zeiss und Trumpf, so wird berichtet, kommen zusammen bei den EUV-Maschinen von ASML auf rund zwei Fünftel der Wertschöpfung; auch bei den DUV-Maschinen verdienen sie kräftig mit. Vom Jahresumsatz vo...

Artikel-Länge: 2212 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen