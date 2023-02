Beijing empört über Abschuss

Die Volksrepublik China hat mit »Unzufriedenheit« auf den Abschuss eines unbemannten Luftschiffs reagiert. In einer Erklärung des Außenministeriums hieß es am Sonntag, man habe die USA nach einer Überprüfung wiederholt über den zivilen Charakter des Objekts informiert und mitgeteilt, dass dessen Einflug in die Vereinigten Staaten aufgrund höherer Gewalt völlig unerwartet gewesen sei. Das berichtete die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua.

Bereits am Sonntag morgen hatte ein Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums gegen den »gewaltsamen Angriff der Vereinigten Staaten auf ein ziviles unbemanntes Luftschiff Chinas« protestiert. Es handle sich dabei um eine »klare Überreaktion«. Man behalte sich das Recht vor, »die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um mit ähnlichen Situationen umzugehen«, so das Verteidigungsministerium.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hatte am Sonnabend bestätigt, dass d...