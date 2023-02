»Leopard«-Koalition bröckelt

Die von Bundeskanzler Olaf Scholz angestrebte breite NATO-interne Koalition bei der Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine wackelt nach einem Bericht des Spiegels, noch bevor der erste »Leopard« in Marsch gesetzt wurde. Beim Versuch von Verteidigungsminister Boris Pistorius, im Rahmen einer Telefonkonferenz konkrete Zusagen für Panzerlieferungen von seiten anderer Besitzer von »Leopard 2«-Panzern einzuholen, habe sich der deutsche Minister nur Absagen eingehandelt, meldete die Redaktion am Wochenende. Weder die Niederlande noch Polen, die im Vorfeld mit am lautesten nach den Panzerlieferungen gerufen hatten, hätten jetzt Zeitho...