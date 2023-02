Vergnügen am Vorwärtskommen

Der folgende Text ist dem von Falk Strehlow herausgegebenen Sammelband »Brecht und Klasse und Traum« entnommen und redaktionell erheblich gekürzt. Der Band erscheint am 10. Februar 2023 im Verbrecher-Verlag. Wir danken Verlag und Autor für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Brecht dachte Klasse in marxistischer, dialektischer Weise als ein soziales Verhältnis. Am Pointiertesten tut er dies vielleicht in seinem Kindergedicht »Alfabet« von 1934, in dem es vielzitiert heißt: »Reicher Mann und armer Mann / Standen da und sahn sich an. / Und der Arme sagte bleich: / Wär’ ich nicht arm, wärst Du nicht reich.« Man kann, diesem Brechtschen Gedanken folgend, den »Armen« nicht ohne den Milliardär denken, den Lohnabhängigen nicht ohne den Unternehmenseigner oder Großaktionär, den säumigen Mieter nicht ohne den Vermieter/Immobilienkonzern, den Schuldner nicht ohne den Gläubiger, den Paketboten, der nach Marzahn-Hellersdorf verdrängt wird, nicht ohne Jef...