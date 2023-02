Gegründet 1947 Sa. / So., 4. / 5. Februar 2023, Nr. 30

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Anno … 6. Woche 1893, 9.–16. Februar: Hugo Stinnes und August Thyssen gründen mit anderen Industriellen das Rheinisch-Westfälische Kohlensyndikat unter Führung von Emil Kirdorf (Gelsenkirchener Bergwerks AG). Zunächst regelt die Vereinigung die Fördermengen und Preise für Kohle. Mit der Aufnahme weiterer Unternehmen wächst ihr politischer Einfluss im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Faschismus. 1945 wird das Kartell von den Alliierten aufgelöst. 1933, 12. Februar: Etwa 500 Angehörige von SA und SS stürmen in der Lutherstadt Eisleben (Mansfeld-Südharz) Einrichtungen der KPD und die Turnhalle der Arbeitersportler, in der eine von der KPD organisierte Jugendweiheveranstaltung stattfindet. Die Faschisten schießen auf die Teilnehmer der Veranstaltung und schlagen mit Feldspaten auf sie ein. De...

Artikel-Länge: 2476 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen