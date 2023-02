Björn Höcke in »Ein Merz und eine Seele«

Samstag, 28. Januar

Exnazischutzpräsident Hans-Georg Maaßen ist zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden. Das ist ein Verein, in dem CDU-Mitglieder Mitglied sind, die nach Angaben der CDU mit der CDU nichts zu tun haben.

Sonntag, 29. Januar

In den Medien ist die Diskussion über die Lieferung von »Leopard«-Panzern an die Ukraine zu Ende gegangen, es folgt die Diskussion über die Lieferung von Kampfjets. Netflix hat sich die Filmrechte an der deutschen Waffenlieferungsdebatte gesichert und plant zwölf Staffeln. Arbeitstitel der letzten: »Apocalypse Now«.

Montag, 30. Januar

CDU-Vorsitzender Friedrich Merz hat Maaßen aufgefordert, aus der Partei auszutreten. Der will aber bleiben, um weiter gegen »Ökosozialismus und Genderwokismus« zu kämpfen. Für die Erfindung des Begriffs »Genderwokismus« sollte er zum Ehrenhenker der Gesellschaft für deutschen Sprachmord ernannt werden.

Dienstag, 31. Januar

Die ultimativen Forderungen der deutschen Medien nach Kampfj...