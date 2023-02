Rom verkauft Tafelsilber

Die Deutsche Lufthansa AG wächst weiter. Nun scheint der Konzern bei seiner lange verfolgten Übernahme der neu gebildeten italienischen Fluglinie ITA Airways am Ziel zu sein. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANSA am Donnerstag berichtete, haben das Finanzministerium und der Konzern ein Memorandum unterzeichnet. Demnach werde der europäische Marktführer bei ITA am Ende »40 Prozent – bei einem Aufwand zwischen 250 und 300 Millionen Euro« übernehmen. Die Verhandlungen über den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung an ITA gingen »gut voran«, hieß es. Ziel sei es jetzt, »schnell grünes Licht von der EU-Kommission zu bekommen«.

Die Regierung in Rom möchte, »dass Lufthansa so schnell wie möglich die operative Kontrolle übernimmt, damit ITA von den Synergien der Gruppe profitieren kann«, verlautete aus dem Ministerium. Experten sehen die EU-Kommission bei dem Deal »wettbewerbsrechtlich« zwar in keiner einfachen Position. Aber da Brüssel zum Verkauf von ITA ge...