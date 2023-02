Bronzekopf des Tages: Joachim Gauck

Nein, in Deutschland gibt es keine Hofberichterstattung. Einfach, weil es keinen Hof gibt. Manche Leute scheinen letzteres nicht zu wissen. Oder was ist von solchen Sätzen zu halten, die dpa zur Auswahl für die Presse­meute einstellte: »Mit der Enthüllung einer gut 14 Kilogramm schweren Bronzebüste hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag das Wirken seines Amtsvorgängers Joachim Gauck gewürdigt. Steinmeier hob bei einer Veranstaltung im Bundespräsidialamt in Berlin ›die so prägende Eigenschaft des Joachim Gauck, den Menschen immer wieder Mut z...