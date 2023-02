Gespielte Reue

Der ehemalige Kommandant des sogenannten Nordblocks der Vereinten Selbstverteidigungskräfte Kolumbiens (AUC), Ro­drigo Tovar Pupo alias »Jorge 40«, hat vergangene Woche vor der Sonderjustiz für den Frieden (JEP) ausgesagt. Mit Tovar hörte das Gericht in Bogotá einen der einflussreichsten Paramilitärs des bewaffneten Konflikts an, der in Kolumbien von 1964 bis 2016 andauerte. Die 2017 eingerichtete Institution hat sich zum Ziel gesetzt, bisher nicht bekannte oder nicht beweisbare Verbindungen zwischen paramilitärischen Einheiten und dem kolumbianischen Staat aufzudecken und die Wahrheit über die Grausamkeiten der illegalen rechtsgerichteten Paramilitärs aufzudecken.

Tovar nahm am 26. und 27. Januar die Gelegenheit wahr, von dem Gericht angehört zu werden. Dabei verfolgte er die Strategie, sich als Zivilist und Kollaborateur darzustellen, um sein Strafmaß zu verringern. Tovar schwieg aber über Verbindungen zwischen Paramilitärs und staatlichen Kräften und n...