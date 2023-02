Heiße Luft aus Washington

William Burns, der Chef des US-amerikanischen Geheimdiensts CIA, hat eine chinesische Invasion auf Taiwan im Jahr 2027 für möglich erklärt. Wie Burns am Donnerstag (Ortszeit) in einer Rede an der Washingtoner Georgetown University äußerte, verfüge er über »geheimdienstliche Erkenntnisse«, denen zufolge Chinas Präsident Xi Jinping die chinesischen Streitkräfte spätestens in vier Jahren invasionsbereit sehen wolle. Burns räumte zwar ein, eine Entscheidung über die besagte Invasion sei nicht gefallen, behauptete aber, seine angeblichen Erkenntnisse belegten »die Ernsthaftigkeit«, mit der Xi seine Ziele verfolge. Beijing wies Burns’ Äußerung am gleichen Tag entschieden zurück. Bei Taiwan gehe es um »eine rein innerchinesische Angelegenheit«, erklärte Mao Ning, eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums. Washington solle endlich aufhören, »sich in die Taiwan-Frage einzu...