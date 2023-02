Minusgeschäft macht Banken froh

Die rasant wachsende Armut macht Deutschlands Banker reicher und reicher. Nach einer repräsentativen Umfrage hat bundesweit jeder siebte Verbraucher innerhalb von drei Monaten sein Konto überzogen oder seinen Dispokredit in Anspruch genommen. Bezogen auf die Gesamtbevölkerung entspricht das einem Anteil von knapp über 14 Prozent. In rund der Hälfte der Fälle wurden die in den vergangenen Monaten drastisch gestiegenen Kosten, vor allem für Energie und Lebensmittel als Grund genannt. Angesichts der Zahlen warnte die Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) am Freitag vor einer Überschuldungsgefahr und forderte die Politik zum Handeln auf.

Die vom VZBV beauftragte Erhebung des Forsa-Instituts wurde zwischen Anfang September und Anfang Dezember 2022 durchgeführt und erfasste 1.002 Personen ab dem Alter von 18 Jahren. Weil zum damaligen Zeitpunkt die Jahresabrechnungen für Gas, Fernwärme und Strom noch nicht vorlagen, dürfte sich die Situation inzwischen noch ...