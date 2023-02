Anerkennung der Qualen

Es klingt nach einem stolzen Sümmchen, das die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen (UKA) in der katholischen Kirche in den Jahren 2021 und 2022 Betroffenen von sexueller Gewalt zuerkannt hat. Knapp 41 Millionen Euro flossen laut dem am Freitag in Bonn vorgestellten Rechenschaftsbericht der UKA an Opfer sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche. Demnach waren es 13 Millionen Euro im Jahr 2021 sowie etwa 28 Millionen Euro im vergangenen Jahr.

Im Durchschnitt entfielen rund 22.150 Euro auf jeden bewilligten Antrag, hieß es gleichentags unter Berufung auf die Katholische Nachrichtenagentur (KNA) in einem Bericht des Portals katholische.de. Demnach sei in 143 Fällen von der Kommission eine Zahlung von mehr als 50.000 Euro angewiesen worden, in 24 Fällen mehr als 100.000 Euro. In knapp tausend Fällen lag die bewilligte Summe bei 15.000 Euro oder weniger.

Drei von vier Anträgen kamen dabei von Männern. Jedoch gingen 20 der 24 Zahlungen über ...