Fort aus dem Land

In den USA tobt gerade ein erbitterter Kampf um die Rechte von trans Menschen. Diese Auseinandersetzung wird oft als Kulturkampf beschrieben. Es geht um grundlegende Fragen: Haben homosexuelle und trans Menschen dieselben Rechte wie andere? Sind ihre Liebe und ihr geschlechtliches Empfinden Sünde oder einfach eine Variation, die genauso ihre Berechtigung hat?

Konservative Republikaner haben in mehreren Bundesstaaten fast gleichlautende Gesetzesentwürfe in die Parlamente eingebracht. Sie fordern, dass trans Menschen erst mit 25 Jahren die Transition, also die körperliche und juristische Angleichung, beginnen dürfen. Davor soll versucht werden, sie durch Therapien mit ihrem Körper und vermeintlichen Geschlecht auszusöhnen. Teilweise wird auch gefordert, dass Eltern, die ihre Kinder auf dem Weg der Transition begleiten, oder Ärzte, die sie behandeln, angezeigt werden sollen.

US-Präsident Joseph Biden hatte im Wahlkampf 2021 versprochen, dass sich seine Regie...