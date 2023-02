Pinky & der Brain

Pinky for President

Geistig minderbegabt, wird Pinky trotzdem US-Präsident. Aus Mangel an Twitter musste er dazu nur einen Leserbrief verfassen. Damit ist Pinky aber nur die Hälfte. Das narzisstische Intrigantentum, das dieses Amt seinem Träger nahelegt, besorgt Brain aus dem Off. USA 1996.

Tele 5, 15.35 Uhr

Der ersehnte Schnee

In der nördlichen Hemisphäre entsteht Schnee durch atmosphärische Tiefdruckgebiete, die in Form riesiger Wolkenmassen vom westlichen Atlantik heranziehen. Er wird jeden Winter sehnlichst erwartet, da er für das Gleichgewicht der Ökosysteme in den Bergen von entscheidender Bedeutung ist. Viele Tier- und Pflanzenarten in Höhenlagen sind für ihr Überleben auf ihn angewiesen. Aber ist der Schnee angesichts der Erderwärmung zum Verschwinden verurteilt? In den Alpen und im Osten der USA ist die Lage eindeutig: Während die Temperaturen steigen, fällt immer weniger Schnee und die Schneeperiode wird tendentiell ...