Erdgasabkommen in der Kritik

Das am Sonnabend unterschriebene Abkommen zwischen dem libyschen Staatsunternehmen National Oil Corporation (NOC) und dem italienischen Energiekonzern Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) stößt in Libyen nicht auf allgemeine Begeisterung. Nicht nur der Chef der im Osten des Landes residierenden Gegenregierung, Fathi Baschaga, von dem nichts anderes zu erwarten war, sondern auch der Öl- und Gasminister der international anerkannten Regierung in der Hauptstadt Tripoli, Mohamed Aoun, lehnt die Vereinbarungen als »illegal« ab.

Das Abkommen sieht vor, dass ENI und NOC in den nächsten Jahren bei der Entwicklung zweier unterseeischer Erdgasfelder zusammenarbeiten, die nördlich von Tripoli liegen. Ab 2026 soll dort Erdgas gefördert werden. In erster Linie wird es dazu eingesetzt werden müssen, den großen Eigenbedarf des Landes zu decken. Etwa ein Drittel der Produktion, genauere Zahlen sind bisher nicht veröffentlicht, könnte durch die im Oktober 2004 in Betrieb geno...