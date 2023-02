Trauer um Tyre Nichols

Auf einer Trauerfeier in der US-Großstadt Memphis haben am Mittwoch (Ortszeit) Hunderte Menschen des Afroamerikaners Tyre Nichols gedacht, dem am 7. Januar durch einen brutalen Polizeieinsatz bei einer Verkehrskontrolle so schwere Verletzungen beigebracht worden waren, dass er drei Tage später im Krankenhaus starb. Die Gedenkfeier für den 29jährigen wurde von Berichten über einen weiteres Opfer von Polizeigewalt überschattet. Am 26. Januar war ein doppelt amputierter Schwarzer im Südosten von Los Angeles von Polizisten mit zehn Schüssen getötet worden. »Sie haben meinen Sohn im Rollstuhl ermordet – ohne Beine«, sagte die Mutter des 36jährigen Anthony Lowe. In der zweitgrößten Stadt der USA hatte es im vergangenen Monat bereits Demonstrationen gegen eine Reihe von Tötungen durch die örtliche Polizei gegeben. So war unter anderem Keenan Anderson, der Cousin eines Mitbegründers von Black Lives Matter, am 3. Januar nach einem Einsatz mit einem Elektroschocker...