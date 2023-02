Gemüse aus der Hölle

Am Montag wurde ein Hüttendorf in Níjar bei Almería geräumt. Dort hatten seit fünfzehn Jahren immer wieder Tagelöhner gehaust, die in Gemüseplantagen arbeiten. Zuletzt rund 500 Menschen in rund 200 Hütten aus Plastikplanen. Das Rathaus hatte die Räumung gerichtlich beantragt. Die Behörden störten sich daran, dass das Dorf derart gewachsen war, dass man es von der Straße aus sehen konnte. Fast gleichzeitig mit der Räumung brach ein Feuer in dem Lager aus. Es gab keine Verletzten. Bagger zerstörten die verbliebenen Unterkünfte.

Rund 50 Bewohner nahmen ein Angebot der Stadtverwaltung an, in Wohncontainer und eine Halle in einem Industriegebiet umzuziehen. Ein Dach über dem Kopf ist ihnen dort aber lediglich für zwei Monate garantiert, wie der Sender Radio 5 mitteilte. Platz gebe es dort ohnehin für nur rund hundert Menschen. Auch werden für eine Aufnahme dort ein Arbeitsvertrag und eine gültige Aufenthaltserlaubnis verlangt. Zudem ist der Ort abgelegen, und ...