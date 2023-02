Wenig Geld für viele Daten

Es sollte schnell gehen, es geht extrem langsam. Es sollte unbürokratisch laufen, nun droht doch viel Bürokratie. Immerhin: Die vor knapp fünf Monaten als »Soforthilfe« angekündigte Energiepauschale für Studierende und Fachschüler in Höhe von 200 Euro befindet sich nach den Worten von Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) »auf der Zielgeraden«. Wie sie am Mittwoch gegenüber dpa erklärte, werde Sachsen-Anhalt als »unser Partner und Vorreiter zeitnah die letzten rechtlichen Hürden nehmen, um mit der gemeinsamen Antragsplattform loszulegen«. Der Bund stehe bereit. Auch in anderen Bundesländern seien die Vorbereitungen weit gediehen.

Mit einer wirklich zeitnahen Auszahlung des Geldes, auf das die bis zu 3,5 Millionen Anspruchsberechtigten händeringend warten, ist wohl trotzdem nicht zu rechnen. Das entsprechende Gesetz war nach langem Hickhack im Dezember im Bundestag und anschließend im Bundesrat beschlossen worden. Vorausgegangen waren Stre...