Aufruf zur Abwahl

Der Countdown läuft: Zehn Tage vor der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 12. Februar haben mehrere Initiativen entschiedenere Klimapolitik angemahnt. »Berlin könnte Klimahauptstadt sein« in der BRD oder gar Europa sein, kritisierte Luisa Neubauer von Fridays for Future (FFF) am Donnerstag im Kabaretttheater »Distel«. Gemeinsam mit der Initiative »Berlin 2030 klimaneutral«, der Bürgerinitiative A 100 sowie den Volksentscheidinitiativen »Berlin autofrei« und »Deutsche Wohnen und Co. enteignen« (DWE) wandte sich FFF unter dem Motto »Berlin will Klima« an die Öffentlichkeit – und attestierte der Landesregierung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke um die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) eine verfassungswidrige »Blockadehaltung«.

Es werde in der Debatte viel über Zukunft gesprochen, stellte Felix Siegelweg von DWE fest. Dabei würden Schritte diskutiert, die längst hätten gemacht werden können bzw. gemacht werden müsste...