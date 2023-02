Die Pressefreiheit ist im Vereinigten Königreich gefährdet. Der Hauptgrund ist die schwierige Lage für Journalisten in Nordirland. Dort wird ihre Arbeit von Behörden behindert, aber auch loyalistische und republikanische militante Gruppen bedrohen Medienschaffende. In einem neuen Ranking über freie Meinungsäußerung rangiert das Vereinigte Königreich daher nur auf den hinteren Plätzen – gemeinsam mit Chile, Uruguay und der Dominikanischen Republik.

Die Rangliste, die die Freiheit der Medien, Wissenschaft und Internet untersucht, wurde von der Gruppe »Index on Censorship« erstmals veröffentlicht. Für die Auswertung wurden Daten von Reporter ohne Grenzen, UNESCO und anderen öffentlich-zugänglichen Quellen zusammengeführt. Der Bericht schlussfolgert, dass die Situation im Vereinigten Königreich »nur teilweise frei« sei.

Laut der Investigativplattform The Detail sei besonders die Lage der Medien in Nordirland Grund für das schlechte Abschneiden. So wurden im A...