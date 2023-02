Jeder einzelne Täter

»Warum so spät?« Judy Meisel, deren Mutter im KZ Stutthof ermordet wurde, kann nicht verstehen, weshalb erst jetzt ein Prozess gegen einen SS-Mann stattfindet, der dort in der Wachmannschaft Dienst tat. »Das hätte 50, 60 Jahre früher passieren müssen«, sagt die über Neunzigjährige mit fester Stimme. Die Ausflüchte des Angeklagten konnte Meisel widerlegen; deutsche Polizeibeamte hatten sie in den USA besucht und ihre Aussage protokolliert. Aber gelingt es dem Dokumentarfilm »Fritz Bauers Erbe«, die Ausflüchte der bundesrepublikanischen Justiz hinsichtlich der verzögerten Rechtsprechung zu widerlegen? Und versucht dies das gemeinsame Werk von Sabine Lamby, Cornelia Partmann und Isabel Gathof überhaupt ernsthaft? – Klares Jein!

Die an den im Film dokumentierten Prozessen beteiligten Anwälte erklären leicht verständlich die juristischen Abläufe und auch, warum sowohl der in Münster angeklagte Johann R. als auch Bruno Dey in Hamburg mit ihrer Behauptung, nur e...