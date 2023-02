Auf Staatskosten

Auf dem Gelände eines ehemaligen Kohlekraftwerks in Ensdorf im Saarland will der US-Chiphersteller Wolfspeed die weltweit größte Fabrik für Siliziumkarbidhalbleiter bauen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sind am Mittwoch nachmittag zur offiziellen Ankündigung des Projekts nach Ensdorf bei Saarlouis gereist.

Der geplante Bau der Chipfabrik sei »ein wichtiges Signal, dass der Standort Deutschland in einer schwierigen Lage weiter attraktiv ist, auch für Hochtechnologie«, sagte Habeck zuvor in Berlin. Bund und Land...