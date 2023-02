Terror zurück

Es ist Pakistans folgenreichster Terroranschlag seit über einem Jahrzehnt. Am Montag hatte sich ein Selbstmordattentäter beim Mittagsgebet einer Moschee in Peschawar in die Luft gesprengt. Nachdem am Tag des Anschlags 59 Tote gezählt wurden, stieg die Zahl der Opfer am Dienstag auf 100. Zudem werden mindestens 200 Verletzte angegeben. Die heftige Detonation hatte die Zwischendecke, Teile der Dachkonstruktion und eine Mauer einstürzen lassen. Die Moschee liegt in der stark gesicherten »Roten Zone« in der Nähe mehrerer Polizeidienststellen. So erklärt sich auch die hohe Anzahl an Polizisten unter den Toten und Verletzten. Pakistan ist ein konservatives Land mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit und islamischem Recht. Es wird großer Wert auf die Einhaltung der täglichen Gebetszeiten gelegt.

Unklar ist bislang, wie sich der Attentäter, über den keine näheren Informationen öffentlich vorliegen, mit dem Sprengstoff in der Roten Zone bewegen konnte. Es dau...