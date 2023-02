Totalausfall im Untergrund

Geräumige Treppen mit Dutzenden Stufen führen entlang türkisblauer Kachelsäulen und aquagrauer Wände – schnurstracks in den Untergrund. Zu den Gleisen eins und zwei geht es nach links, zu jenen drei und vier nach rechts. Mehrere U-Bahnen kreuzen die Haltestelle Berliner Tor, mitten in Hamburg. Tausende Fahrgäste wechseln hier während der Rushhour hektisch Gleise und Bahnen. Normalerweise. Nicht so Mittwoch früh. Auf rot-schwarzen Plakaten mit kleinem Gewerkschaftslogo steht in schneeweißen Lettern: »Dieser Betrieb wird bestreikt!«

Der Landesbezirk von Verdi hatte die Belegschaft der städtischen Hamburger Hochbahn zu einem 24stündigen Warnstreik aufgerufen, von Mittwoch bis Donnerstag jeweils drei Uhr morgens. Der Hintergrund: zwei ergebnislose Tarifrunden mit der Gegenseite. Der Arbeitsausstand gewissermaßen als Quittung für stockende Verhandlungen. Verdi verlangt für die rund 6.000 Beschäftigten vom Hochbahnunternehmen ein monatliches Gehaltsplus von 600...