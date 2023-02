Dorf für Dorf erobern

Aus der großen Perspektive tut sich an der Front im Ukraine-Krieg derzeit nicht viel. Aber tatsächlich scheinen die russischen Truppen in den vergangenen Tagen mehrere kleinere Erfolge erzielt zu haben. Das geht auch aus den täglichen Lagemeldungen des dem Pentagon nahestehenden »Institute for the Study of War« hervor. Anders als der ukrainische Generalstab, der lediglich von erfolglosen russischen Angriffen und eigenen Abwehrerfolgen berichtet, haben die US-Analytiker zuletzt die Einnahme mehrerer Ortschaften im Norden und Süden der umkämpften Stadt Bachmut durch russische Truppen bestätigt.

Demnach zeichnet sich ab, dass von den drei Straßen, über die die ukrainischen Truppen in Bachmut versorgt werden können, derzeit nur noch eine ungehindert zu nutzen ist – und das ist die kleinste, die von Bachmut nach Westen führt. Die Verbindung nach Norden sei von russischen Truppen unterbrochen worden, die nach Nordwesten in Richtung Slowjansk sow...