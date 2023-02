Teils verfassungswidrig

Das neue Polizeigesetz von Mecklenburg-Vorpommern, das den Ermittlern stark ausgeweitete Befugnisse gibt, ist in Teilen verfassungswidrig. Das teilte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in Karlsruhe am Mittwoch mit.

Das Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG) war trotz Protesten des Bündnisses »SOGenannte Sicherheit«, das von Bürgerrechtsaktivisten über Fußballfaninitiativen und die Punkband Feine Sahne Fischfilet bis zu den Parteien Die Linke, Bündnis 90/Die Grünen und FDP reicht, im Jahr 2020 von der damals regierenden SPD-CDU-Koalition beschlossen worden. Angestoßen von diesem Bündnis hatten im Juni 2021 fünf Betroffene – eine Anwältin, ein Journalist, eine Klimaschutzaktivistin und zwei Fußballfans – Beschwerde vor dem BVerfG ...