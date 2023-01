Pleßow, Mayne, Hasse

Wer zwischen 1976 und 1990 in der DDR Kind war oder das dortige Fernsehen empfing, erinnert sich an den Fabian, der in der Nachfolge von Meister Nadelöhr wöchentlich zu Besuch im Märchenland fabulierte. Der Schauspieler Klaus-Peter Pleßow übernahm mit Ende 20 nach dem Tod von Nadelöhr-Darsteller Eckart Friedrichson diese Aufgabe. Er war schon als 17jähriger Köpenicker Schüler für eine Rolle neben Jutta Hoffmann in Herrmann Zschoches Gegenwartsfilm »Karla« (1965/90) ausgesucht worden, ehe er sein Schauspielstudium absolvierte. Zwar spielte er in Filmen wie »Die Toten bleiben jung« (1968, nach Anna Seghers) oder »Soviel Lieder, soviel Worte« (1976, mit Dean Reed) auch dramatische Rollen, aber seine große Stärke blieb das heitere Fach, was er u. a. bei Kabarett, Musical und in Friedrichstadtpalast-Revuen bewies. Am Sonntag wird er nun 75.

