Philips streicht weitere 6.000 Stellen

Innerhalb von nur einem Vierteljahr hat Philips bereits die zweite Entlassungsrunde angekündigt. Weltweit sollen weitere 6.000 der insgesamt 77.000 Stellen wegrationalisiert werden, teilte der niederländische Konzern am Montag mit. Die Hälfte schon in diesem Jahr, der Rest bis 2025. Ob auch Jobs an den deutschen Standorten in Hamburg, Aachen und Böblingen betroffen sein werden, gab das Unternehmen bislang nicht preis.

Klar ist hingegen: In den Niederlanden werden 1.100 der 11.000 bei Philips Beschäftigten ihre Arbeit verlieren. Am heftigsten wird es den alten Stammsitz in Eindhoven treffen, wo laut Medienberichten über 800 Leute geschasst werden. »Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dies nur eine Reorganisation ist, um Geld zu sparen. Indem sie Kosten senken, erhöhen sie ihre Gewinnspanne«, sagte der Ökonom Corné van Zeijl am Dienstag gegenüber der öffentlich-rechtlichen NOS.

»Das ist eine sehr schmerzhafte Entscheidung, die wir uns nicht leicht ...