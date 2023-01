NATO besetzt Prager Burg

Am Montag (Ortszeit) gratulierte dann auch der US-Außenminister Antony Blinken per Kurznachrichtendienst Twitter: Der Gewinner der Präsidentenwahl in Tschechien, der frühere NATO-General Petr Pavel, bedankte sich und erklärte, es sei ihm eine Ehre, den Dienst für sein Land in enger Zusammenarbeit mit dessen Partnern fortzuführen. Zuvor hatten bereits der ukrainische Staatschef Wolodimir Selenskij und die »Präsidentin« der chinesischen Provinz Taiwan ihre Glückwünsche gesendet – Pavel hat seine außenpolitischen Prioritäten bereits vor seinem Amtsantritt in der Prager Burg am 9. März klargemacht.

Am Sonnabend war bekanntgeworden, dass der frühere Generalstabschef Tschechiens und ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses sich in der zweiten Runde der Abstimmung deutlich gegen seinen Konkurrenten, den Milliardär und früheren Premier Andrej Babis, durchgesetzt hatte. Der Militär, der als Kandidat der konservativ-neoliberalen Regierung galt, kündigte im...