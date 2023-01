Stockholm am Haken

Das nicht enden wollende Theater nimmt die nächste Wendung. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der beim NATO-Beitrittsantrag Schwedens und Finnlands unter Verweis auf das Vetorecht seines Landes monatelang die Muskeln spielen ließ, kann sich nun eine Mitgliedschaft Finnlands ohne Schweden vorstellen. Das sagte er am Sonntag während eines Auftritts in der türkischen Provinz Bilecik.

Offenkundig ist Schweden dem türkischen Präsidenten seit Beginn der Verhandlungen im Juni 2022 ein größerer Dorn im Auge als Finnland. Dabei scheint es weniger um außenpolitische Beziehungen als um eine innenpolitische Machtdemonstration zu gehen. Zu dem Zweck nutzt er mittlerweile jeden Anlass, gegen Schweden zu wettern. Zuletzt die demonstrative Aktion des ultrarechten dänisch-schwedischen Provokateurs Rasmus Paludan, der am 21. Januar vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannte. Es war nicht die erste Koran-Verbrennung Paludans in Schweden. Im...