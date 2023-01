Immoriese als Baumuffel

Er wirkt irgendwie bockig: Daniel Riedl. Der Vonovia-Vorstand kündigte in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ) am Dienstag folgendes an: Deutschlands größter Immobilienkonzern stellt Spitzhacke und Spaten in die Ecke, will in diesem Jahr keine neuen Wohnungen bauen. Warum? Kostengründe, Riedl: »Inflation und Zinsen sind enorm gestiegen.« Davor könne die Bochumer Chefzentrale nicht die Augen verschließen. Gebaut würde erst wieder bei akzeptabler Kapitalverzinsung und staatlichen Förderprogrammen. Kurz: »Wir brauchen stabile Rahmenbedingungen.« Vom Baustopp besonders betroffen sind Berlin und Dresden.

Überraschend sei der Vonovia-Entschluss nicht, sagte Sebastian Bartels vom Berliner Mieterverein am Dienstag zu jW. Das Geschäftsmodell des börsennotierten Konzerns sei Rendite, nicht sozialer Wohnungsbau. Das zeige ferner: »Auf Big Player ist in Krisenzeiten kein Verlass.« Das weiß auch Tilo Wirtz. Ein großer Miethai als kleiner Baulöwe, bemerkte d...