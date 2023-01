Im Sumpf steckengeblieben

Selbst mit einer Kapitalinteressen hörigen Regierung braucht es noch »Schmierstoff«: In der Bundesrepublik stagniert die Korruptionsbekämpfung nach wie vor. Das geht aus dem am Dienstag von der Nichtregierungsorganisation Transparency International (TI) vorgelegten Index über wahrgenommene Korruption in Politik und Verwaltung hervor. Im internationalen Vergleich erreiche Deutschland derzeit die niedrigste Punktzahl seit 2014: Der Index für 2022 vergibt 79 Punkte, im Vorjahr waren es noch 80 auf der Skala von 0 bis 100. Je höher der Wert, desto weniger korrupt gilt ein Land in der Wahrnehmung der zu Rate gezogenen Institute.

Skandale wie die sogenannte Maskenaffäre um Geschäfte mit Mund-Nase-Bedeckungen zu Beginn der Coronapandemie oder der »Cum-Ex«-Steuerraub »haben zuletzt das Vertrauen in die Integrität von Politik und Wirtschaft geschwächt«, erklärte TI-Vize Margarete Bause laut Mitteilung vom Dienstag. »Alltagskorruption in Polizei oder Verwaltung« sp...