Zum Inhalt dieser Ausgabe | Größter Streik seit zwölf Jahren Aktionstag vom britischen Gewerkschaftsdachverband TUC gibt Startschuss für landesweite Ausstände Dieter Reinisch An diesem Mittwoch werden über eine halbe Million Arbeiter im größten koordinierten Streik seit über einem Jahrzehnt in Großbritannien die Arbeit niederlegen. Die Arbeitskämpfe fallen mit dem Aktionstag des Gewerkschaftsdachverbands Trades Union Congress (TUC) gegen das Antistreikgesetz der konservativen Regierung zusammen. Es ist der Auftakt zu einer noch größeren Welle von Arbeitsniederlegungen im Laufe des Februars. Zu den Streikenden zählen Lehrer, Lokführer, Busfahrer, Beamte und Universitätsangestellte, die für bessere Löhne und Arbeitsplatzsicherheit kämpfen. Zuletzt gab es 2011 eine vergleichbare Mobilisierung, als die Gewerkschaften des öffentlichen Sektors einen nationalen Aktionstag gegen eine Rentenreform abhielten. Auf der TUC-Homepage schrieb der Gewerkschaftsfunktionär Joe Wheat...

