Im Ostderby zwischen den angeschlagenen Teams aus Halle und Zwickau ging es um die Wurst. Zunächst um die Ehre im traditionellen Zwist zwischen ehemaligen DDR-Oberligisten, der in heutigen Zeiten bereits seit etlichen Jahren auf Drittliganiveau ausgetragen wird. Doch wenn der viertletzte gegen den drittletzten spielt, geht es vor allem ums Überleben in der Liga. Und für die Trainer wird der Erhalt des Arbeitsplatzes immer unwahrscheinlicher. Was an die Adresse von Zwickau-Coach Joe Enochs im blumigen Vereinssprech in etwa so klang: Alles komme auf den Prüfstand, man sei bereit, neue Impulse zu setzen und erwarte ein erfolgreiches Abschneiden. Mit letzterem war wohl die Schlinge um den Hals des Trainers gemeint. Dem gelang es in den letzten viereinhalb Jahren immer, mit dem kleinen »Zwigge« einen mittelprächtigen Tabellenrang zu belegen. Treue ist Luxus, nicht nur im unterklassigen Ligagewerbe.

Qui...