Boom und Krise

Während es an Pflegekräften in Krankenhäusern und Altenheimen mangelt, hatten andere Bereiche des Gesundheitswesens trotz Coronapandemie keine Probleme, Stellen zu besetzen: Rund sechs Millionen Menschen waren Ende 2021 im deutschen Gesundheitswesen beschäftigt, teilte das Statistische Bundesamt vergangene Woche mit. Das war gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 169.000 oder 2,9 Prozent. 24.000 davon waren Vollzeitbeschäftigte. Die übrigen 145.000 Personen gingen einer Teilzeitarbeit oder einer »geringfügigen Beschäftigung« nach. Der Zuwachs entstand fast ausschließlich in Bereichen, die während der Coronapandemie benötigt wurden, etwa Teststellen und Impfzentren: »Das zusätzliche Personal zur Pandemiebekämpfung arbeitete in den Einrichtungen Gesundheitsschutz, Apotheken, Arztpraxen und in den sonstigen Einrichtungen des Gesundheitswesens.« Um 8.000 Beschäftigte oder 15 Prozent erhöhte sich allein die Personalzahl im Gesundheitsschutz, wozu auch die Gesundhe...