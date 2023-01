Zum Inhalt dieser Ausgabe | Bis aufs Schamhaar Frivoler Trendsetter: Der Autor und Filmemacher Olaf Brühl spricht über »August den Glücklichen« Gisela Sonnenburg Wer ist der Glücklichste in der Kulturgeschichte? Einer heißt jetzt nach seinem Bonheur, denn das Buch über ihn titelt trocken: »August der Glückliche – Traum und Courage des Herzogs von Gotha«. Gemeint ist nicht August der Starke, sondern ein viel zarter besaiteter Herrscher. Olaf Brühl ist Verfasser der über 500seitigen Studie, die voriges Jahr erschienen ist. Im legendären Café Sibylle in Berlin stellte Brühl vergangenen Donnerstag seine Arbeit vor. Der profunde Kenner der Epoche des Klassizismus nahm dabei verschiedenste Facetten des Lebens des glücklichen Herzogs (1772–1822) unter die Lupe. Die charmante, mit thüringischem Zungenschlag gewürzte, überaus engagierte Haltung von Brühl besticht. Seit Jahren ist er, der schon über Jean Genet, Peter I. Tschaikowski und Peter Hacks geschrieben und Filme gedreht hat, vom glücklichen August fasziniert. Beide sind i...

Artikel-Länge: 2710 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 2,00 € wochentags und 2,50 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 48,80 Euro/Monat Soli: 61,80 €, ermäßigt: 32,80 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 23,80 Euro/Monat Soli: 33,80 €, ermäßigt: 15,80 € Bestellen