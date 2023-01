F for Fake

Im Deutschen Hygienemuseum sahen wir uns die Ausstellung über »Lügen« an. Gleich am Anfang begrüßt einen der Schauspieler Martin Wuttke. Er begleitet einen auch durch die Ausstellungsabteilungen – in unterschiedlicher Verkleidung, aber nur auf Video. Das jedoch so gut, dass einige Besucher seinen Anweisungen folgten, so als könnte er das im Video zur Kenntnis nehmen. Solcherart Verunsicherung bewirkte die »Authentizität« des Lügenexperten spielenden Wuttke oder vielmehr allein das Minenspiel dieses Mimen, denn man sah nur seinen Kopf auf der Leinwand und hörte dazu seine einleitenden Erklärungen über die Lüge.

Die Lüge fängt ja schon damit an, dass man einerseits ermahnt wird, immer ehrlich zu sein, sich aber andererseits bei der Tante für das schöne Geschenk bedanken musste, obwohl man es schrecklich fand. Nicht die Lüge, sondern dieser Zwiespalt (­Double-Bind) macht einem zu schaffen. Dem einen mehr, dem anderen weniger. Im kostenlosen Beiheft, das Pete...