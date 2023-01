Maritimer Wettstreit

Der Machtkampf im Weltcontainerverkehr nimmt neue Formen an und gewinnt zugleich an Schärfe: Mitte vergangener Woche verkündeten die Branchenführer, das schweizerische Familienunternehmen Mediterranean Shipping Company (MSC) und der dänische Konzern Mærsk, sie würden ihre Allianz »2M« im Jahre 2025 auslaufen lassen und künftig wieder getrennte Wege gehen. In der maritimen Wirtschaft sorgt das für Unruhe.

Firmenallianzen sind bekanntlich in der Schiffahrt übliche Vereinbarungen mehrerer Reedereien, um global – also fahrtgebietsübergreifend – logistisch wie organisatorisch zu kooperieren: Durch gemeinsame Nutzung von Schiffsraum kann man kosteneffizienter arbeiten. Aber man arbeitet auch, beispielsweise bei Frachtraten, weiter durchaus in Konkurrenz. Weil das kartellähnlich funktioniert, ohne formal ein Kartell zu sein, sind diese Allianzen indes umstritten.

Derzeit gibt es in der Containerschiffahrt drei solcher Allianzen: Die beiden weltgrößten Branchenre...