Richtungskampf vorerst beendet

In wochenlanger Schlammschlacht geboren: Der französische Parti Socialiste (PS) hat auf seinem 80. Parteitag am Wochenende in Marseille einen innerparteilichen Kompromiss gefunden, der die verschiedenen Lager zumindest für die kommenden landesweiten Streiktage und die Kampagne zur »Europawahl« im Mai 2024 versöhnen soll. An der Spitze der Partei bleibt Olivier Faure aus der Region Île-de-France, der seinen Gegner Nicolas Mayer-Rossignol, den Bürgermeister der Stadt Rouen, nur mit einer hauchdünnen Mehrheit hinter sich lassen konnte. Der Richtungskampf in der Partei dürfte damit nicht beendet sein. Mayer-Rossignol und seine Anhänger gelten als entschiedene Widersacher der Koalition NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), an deren Spitze seit dem vergangenen Juni Jean-Luc Mélenchons LFI (La France insoumise) die linke Opposition in der Nationalversammlung anführt.

Nach zweimaligem Nachzählen der Stimmen überließ Mayer-Rossignol in der vergan...