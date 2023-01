CO2-Speicher Moor

Es ist längst beschlossene Sache: Die »Nationale Moorstrategie« des Bundeskabinetts als Teil des »Aktionsprogramms Natürlicher Klimaschutz«. Das Ziel: Moorböden nachhaltig bewirtschaften – und wiedervernässen. Ein Beitrag gegen die Klimakrise, hieß es am Montag aus dem Bundesumweltministerium (BMUV) auf jW-Anfrage. Denn entwässerte Moore emittieren Treibhausgase infolge von Bodenzersetzung und Torfabbau. Und zwar nicht zu knapp. Hierzulande seien dies gegenwärtig 7,5 Prozent der jährlichen Treibhausgasemissionen, also rund 53 Millionen Tonnen Kohlendioxidäquivalente, so eine Sprecherin von Ministerin Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen). Und bis 2030 sollen pro Jahr mittels Wiedervernässungsmaßnahmen fünf Millionen Tonnen CO2-Emissionen weniger in die Atmosphäre gelangen. Reicht das?

Nicht allen. Als Argumentationshilfe erschien Mitte Januar der »Mooratlas. Daten und Fakten zu nassen Klimaschützern«. Herausgegeben von einem Trio: Heinrich-Böll-Stiftung, N...