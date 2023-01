Selten so schnell vergessen

Selten sei eine Schriftstellerin »so viel gelesen, geliebt, verehrt und bewundert worden« wie Elise Polko, schrieb 1898 ihre Kollegin Regina Neißer (1848–1923). Selten aber auch ist eine zu Lebzeiten so prominente Autorin so schnell vergessen worden. War sie in den Enzyklopädien um 1900 selbstverständlich noch verzeichnet, gab es in der »Allgemeinen Deutschen Biographie« (Band 53, 1907) selbstverständlich noch einen ausführlichen Artikel über sie, so sucht man sie im aktuellen »Brockhaus« (21. Auflage, 2006) oder in der »Neuen Deutschen Biographie« (Band 20, 2001) vergeblich.

Auch in der germanistischen Literaturwissenschaft kennen die Autorin nur wenige Spezialisten. Dabei hat selten »eine deutsche Schriftstellerin so viel geschaffen«, bemerkte Neißer zurecht. Polkos »Fleiss und ihre Schaffensfreude« seien »fast sprichwörtlich«, behauptete Sophie Pataky (1860–1915) in dem ebenfalls 1898 erschienenen »Lexikon deutscher Frauen der Feder« und verzeichnete ü...